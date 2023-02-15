Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, главное внимание на нынешнем "Рамштайне" было приковано к боеприпасам, системам ПВО и всему необходимого ВСУ на фоне наступления России.

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Известно, что планируется организация прямых контактов между Украиной и западными оружейными производителями. Также союзники обсуждали вопросы авиации, но они не считают его срочным.

Еще несколько стран проводят работу по снабжению боеприпасами. Это очень важная для нас составляющая. Ведь возможности артиллерии ограничены именно наличием боеприпасов,

– отметил Жданов.

Получит ли Украина ракеты ATACMS на 300 километров

Жданов ссылается на американское издание Politico, где говорят, что администрация Джо Байдена не готова передать Украине ATACMS. Все из-за двух причин – там нет достаточного количества этих ракет в арсенале, а также не хотят провоцировать Россию.

По словам Жданова, Москву уже ничем не спровоцируешь. Они и дальше будут махать "ядерной дубинкой", а потом снова успокоятся, ведь весь мир против использования такого оружия.

Как Украина может получить ATACMS – рассказал Жданов: смотрите видео

Есть другой возможный вариант, как получить ATACMS – купить их в других государствах, где они находятся на вооружении. Это Южная Корея, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн. Сюда можно занести Польшу, согласовавшую покупку в США этих ракет.

Почему США пока не передали Украине ATACMS