Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, головна увага на теперішньому "Рамштайні" була прикута до боєприпасів, систем ППО та всього необхідного ЗСУ на фоні наступу Росії.

До теми Якщо ми й отримаємо ATACMS, то лише десятки одиниць, – військовий експерт

Відомо, що планується організація прямих контактів між Україною та західними виробниками зброї. Також союзники обговорювали питання авіації, але вони не вважають його терміновим.

Ще кілька країн проводять роботу з постачання боєприпасів. Це – дуже важлива для нас складова. Адже можливості артилерії обмежені саме наявністю боєприпасів,

– зазначив Жданов.

Чи отримає Україна ракети ATACMS на 300 кілометрів

Жданов посилається на американське видання Politico, де стверджують, що адміністрація Джо Байдена не готова передати Україні ATACMS. Все через дві причини – там не мають достатньої кількості цих ракет в арсеналі, а також не хочуть провокувати Росію.

За словами Жданова, Москву вже нічим не спровокуєш. Вони й надалі махатимуть "ядерною дубинкою", а потім знову заспокояться, адже весь світ проти використання такої зброї.

Як Україна може отримати ATACMS – розповів Жданов: дивіться відео

Є інший можливий варіант, як отримати ATACMS – купити їх в інших державах, де ті перебувають на озброєнні. Це – Південна Корея, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн. Сюди можна занести Польщу, яка погодила купівлю в США цих ракет.

Чому США поки не передали Україні ATACMS