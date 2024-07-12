Новая тактика: "Шахед" во время атаки на Украину залетел на территорию Беларуси
Источник:"Беларускі Гаюн"
Во время вечерней атаки 11 июля один из "Шахедов", которые Россия запустила по Украине, залетел в Беларусь и находился в ее воздушном пространстве не менее 1 часа.
Известно, что беспилотник зашел в Беларусь из Черниговской области Украины и взял курс на северо-запад.
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Каким был маршрут этого "Шахеда"
По данным группы "Беларускі Гаюн", маршрут дрона камикадзе над Беларусью был примерно такой:
- Он зашел в районе населенного пункта Лоев,
- Далее двигался на Мозырь,
- Затем вернулся в район Хойников,
- Затем вышел из Беларуси в районе Полесского радиационно-экологического заповедника.
Беларусь поднимала истребитель во время полета "Шахеда"
ВВС Беларуси зафиксировали заход дрона-камикадзе в страну задолго до того, как информация об этом появилась в мониторинговых каналах.
Белорусские наблюдатели обратили внимание, что на момент поступления первой информации о заходе беспилотника в Беларусь над Гомельщиной уже более часа находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский район с аэродрома Мачулище в районе 19:00. А еще истребитель из Барановичей, который вылетел еще раньше – около 18:30.
Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси в случае непланового поведения одного из шахедов,
– отмечает "Гаюн".
Напомним, что вечером 11 июля 2024 года оккупанты также атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. Силы ПВО смогли сбить все ракеты.