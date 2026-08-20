Военный обозреватель Василий Пехньо сообщил 24 Каналу, что украинцам следует готовиться к продолжению ударов. Впрочем, атака 20 августа все же имела определенную особенность.

Чем отличался новый российский удар

"Единственная особенность, которую я могу выделить, – это то, что россияне стали реже применять вооружение. Если раньше баллистические ракеты и "Цирконы" летели через день, то сейчас мы видим, что им понадобилась более длительная пауза для нового массированного удара", – отметил военный обозреватель.

Нужно время, чтобы понять, действительно ли эта тенденция будет продолжаться, ведь от россиян можно ожидать чего угодно. Но в целом мы видим, что период подготовки к новому обстрелу был несколько больше, чем обычно.

"Это свидетельствует о том, что Россия "демонстрировала силу", запуская баллистические ракеты по Киеву чуть ли не каждый день. Все это для того, чтобы спровоцировать деморализацию. На самом деле она забирала вооружение "с колес". Сегодня, согласно статистике ГУР, мы видим, что подобные атаки возможны раз в неделю", – добавил Василий Пехньо.

Чем отличалась новая атака на Украину: смотрите видео

Стоит заметить, что удары раз в неделю – это совсем немало. Впрочем, прифронтовые регионы страдают от ударов УАБами гораздо больше. Несмотря на это, они не "сломались", так же как и Киев. Хотя всем понятно, что такие атаки очень болезненны для Украины.

Сегодня россияне нанесли очередной удар по супермаркету. Это также игра на изнурение, чтобы деморализовать наше население, заставить людей уехать из столицы. Именно по этому поводу будут наносить удары россияне,

– подчеркнул Василий Пехньо.

Напомним, в результате российского удара уже известно о гибели 15 человек. Враг наносил удары ракетами "Калибр" и баллистическим вооружением. В результате разрушены жилой дом, школа и детская больница. Спасателям пришлось извлекать людей из-под завалов.