Ночью Россия массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: что повреждено

Ночью 20 февраля враг запустил более 150 БпЛА и до 14 ракет по Украине. Россия снова массированно атакует газовую инфраструктуру.

О последствиях ракетно-дронового обстрела рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает 24 Канал. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для ликвидации последствий и стабилизации газоснабжения.

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Россия атаковала газовую инфраструктуру

По словам министра, повреждениям подверглись производственные мощности. Восстановительные работы начали после оценки последствий, как только позволила ситуация с безопасностью.

Целью вражеских атак Галущенко называет остановку добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

Такие действия врага только еще раз подтверждают, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы. Это откровенный терроризм,

– добавил министр.

К слову, этой ночью защитникам удалось сбить 80 воздушных целей врага. Пострадали, в частности, Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области.

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