В общем, оккупанты атаковали 364 средствами воздушного нападения, однако украинские защитники отбили атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Важно Летели дроны и крылатые ракеты: все о последствиях массированной атаки 26 мая
Силы ПВО сбили все Х-101
Ночью 26 мая оккупанты запустили по территории Украины 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Враг традиционно осуществлял пуски из района Саратовской области.
Однако украинские защитники помешали террористическим планам врага. Так, силы ПВО уничтожили все 9 ракет Х-101, которые запустили оккупанты.
Также оккупанты атаковали Украину 355 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Враг запускал БПЛА с 7 различных направлений.
Силы ПВО в течение нескольких часов отражали воздушное нападение и обезвредили 288 БПЛА:
- 233 – сбиты огневыми средствами поражения,
- 55 – локально потеряны или подавлены РЭБ.