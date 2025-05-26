Загалом, окупанти атакували 364 засобами повітряного нападу, однак українські захисники відбили атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Важливо Летіли дрони та крилаті ракети: все про наслідки масованої атаки 26 травня

Сили ППО збили усі Х-101

Уночі 26 травня окупанти запустили по території України 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Ворог традиційно здійснював пуски з району Саратовської області.

Однак українські захисники стали на заваді терористичним планам ворога. Так, сили ППО знищили усі 9 ракет Х-101, які запустили окупанти.

Також окупанти атакували Україну 355 дронами-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав БпЛА з 7 різних напрямків.

Сили ППО протягом кількох годин відбивали повітряний напад та знешкодили 288 БпЛА:

233 – збито вогневими засобами ураження,

55 – локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Унаслідок комбінованого удару ворога постраждали Харківщина, Одещина, Хмельниччина, Черкащина, а також Київ та область.