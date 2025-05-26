Почти 100 "Шахедов" и все ракеты атаковали Хмельницкую область ночью
- Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, запустив 355 дронов и 9 ракет.
- Подавляющая часть дронов и ракет летела на Хмельнитчину.
В ночь на 26 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину. Враг использовал для массированного удара рекордное количество дронов.
Как рассказали военные, противник запустил по Украине 355 дронов и 9 ракет. Известно, что большая часть беспилотников и почти все ракеты атаковали Хмельницкую область, передает 24 Канал.
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Противник массированно ударил по Хмельницкой области
В ОВА уточнили, что в регионе силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и обезвредили 82 "Шахеды".
Ранее известно стало о повреждении 4 предприятия области. Разрушениям подверглись их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственную постройку и линию электропередач.
К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет.
Глава ОВА Сергей Тюрин сказал, что в случае обнаружения повреждений люди обращаются с заявлениями в полицию или в органы местного самоуправления.
Компенсация будет происходить из местных бюджетов, и по программе помощи от государства єВідновлення, при необходимости будет приобщаться областной бюджет.