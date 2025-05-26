Як розповіли військові, противник запустив по Україні 355 дронів і 9 ракет. Відомо, що переважна частина безпілотників і майже усі ракети атакували Хмельницьку область, передає 24 Канал.

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Противник масовано вдарив по Хмельниччині

В ОВА уточнили, що в регіоні сили ППО збили 7 крилатих ракет та знешкодили 82 "Шахеди".

Раніше відомо стало про пошкодження 4 підприємства області. Руйнувань зазнали їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач.

На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

Очільник ОВА Сергій Тюрін уточнив, що у разі виявлення пошкоджень люди звертаються із заявами до поліції або до органів місцевого самоврядування.

Компенсація буде відбуватись із місцевих бюджетів, та за програмою допомоги від держави єВідновлення, за потребою буде долучатись обласний бюджет.