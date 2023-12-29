Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в общей сложности у врага есть примерно до 1000 ракет. Он добавил, что это практически объем производства за 9 – 10 месяцев. Отметим, что россияне выпустили крылатые ракеты, в частности, из Ту-95МС.

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"О количестве ракет – у них есть еще по меньшей мере такого уровня примерно на 10 залпов. Будут они это выполнять или нет – зависит от целесообразности, в основном, политически-информационной", – сказал Свитан.

Ведь ракетный обстрел нецелесообразен для россиян с военной стороны. Это не дает им никаких преимуществ. Ведь враг при таких атаках теряет гораздо больше ракет, чем тогда, когда он запускает несколько десятков.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атаку в канун Нового года захватчики устроили только для информационного потока. Мол, так у россиян "спокойнее" на душе.

Это – "фейерверк" для россиян. Им важно попадание ракет в торговые центры, в жилые здания. Была почти 100% уверенность в том, что они собирают массированную атаку под Новый год для "успокоения российской ментальности". "У соседа что-то должно гореть",

– добавил лётчик-инструктор.

Может ли Россия повторить массированную атаку

Оккупанты могут повторять такие обстрелы. Однако делать это не под военный момент, а под определенный политический.

Для России, с военной стороны, в настоящее время целесообразно работать только "Шахедами". Ведь только за сутки таких дронов-камикадзе изготавливают примерно три десятка. Ракет ежемесячно они производят около сотни. При этом россиянам нужно еще восстановиться и положить годовой запас производства ракет на склады, чтобы он был "неприкосновенным".

"У них получается сейчас ядерных боезапасов больше, чем носителей", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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