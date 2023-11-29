Управляемые ракеты и боевые дроны: Воздушные силы о последней атаке и целях врага
Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Юрий Игнат отметил, что у каждого дрона и ракеты была своя цель.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что это был "привычный авиационный удар". Об этом пишет 24 Канал.
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Игнат назвал цели врага
Спикер ПС отметил, что все дроны были уничтожены и их направление тоже уже привычно для Сил обороны, ведь в последнее время только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели.
Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину. Мы знаем, что там есть военный аэродром. Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударной БПЛА. Они уничтожаются по дороге,
– сказал Юрий Игнат.
Игнат уточнил, что эта атака была типичной для воздушных сил в отличие от той, которая была недавно по Киеву, где было привлечено 75 беспилотников.
Каждый "Шахед" имеет свою цель
Юрий Игнат объяснил, что дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам – они идут по автомобильным дорогам, границам областей и рекам.
Оккупанты ищут слабые места и оператор закладывает маршрут в каждый беспилотник вручную. Оккупанты просчитывают каждый дрон, который имеет свою цель.
Поскольку "Шахеды" маневрируют, именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым Россия потенциально хочет ударить.
Главное о вражеской атаке
- Ночью Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны. "Шахеды" защитники уничтожили в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
- Также силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели.