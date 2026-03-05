Украинские военные сбили российский вертолет Ка-27 над Черным морем

Украинские военные уничтожили над Черным морем вражеский вертолет Ка-27. Он является одним из основных летающих средств морской авиации России, который используют для поиска подводных лодок и патрулирования.

Об этом сообщают в Военно-Морских Силах ВСУ.

Что известно об уничтожении вражеского вертолета?

Украинские военные 5 марта сообщили об уничтожении российского вертолета над акваторией Черного моря. Операцию провели силы и средства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о корабельном противолодочном вертолете Ка-27, который входит в состав морской авиации российского флота. Такие вертолеты обычно базируются на кораблях или береговых аэродромах и используются для выполнения специализированных задач на море.

Пока детали операции, в частности способ поражения и точное место инцидента, официально не раскрываются из соображений безопасности.

Почему вертолеты Ка-27 являются такими важными для России?

Ка-27 – это советский корабельный многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро Камова. Его создали в 1970-х годах для нужд военно-морского флота СССР, а первые машины начали поступать на вооружение в начале 1980-х годов.

Главным назначением этой модели является борьба с подводными лодками. Вертолет может искать субмарины с помощью специального гидроакустического оборудования, а также применять торпеды или глубинные бомбы.

Такие вертолеты часто привлекаются к разведке и наблюдению за ситуацией на водоемах. Именно поэтому их активно применяют в Черном море для поддержки кораблей российского флота.

Уничтожение одного из таких вертолетов ослабляет возможности противника контролировать акваторию и проводить противолодочные операции.

Не первая и не последняя потеря российской техники