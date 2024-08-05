"Хлопок" на аэродроме "Морозовск": ГУР показало спутниковые снимки уничтоженной авиации россиян

Силы обороны 3 августа атаковали военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России. В результате огневого поражения был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск" и других военных целей в России. Тогда удалось поразить ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

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Силы обороны ударили по военному аэродрому

По словам ГУР, еще два российских самолета Су-34 вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли,

– добавили в Главном управлении разведки.

Стоит отметить, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.

В Главном управлении разведки показали последствия атаки на аэродром / Фото: ГУР

К слову, ранее в Белгородской области России взрывы раздавались на нефтебазе "Губкинская". Источники 24 Канала сообщили, что этот энергетический объект врага поразили дроны СБУ. В сети также сообщали о пожаре на территории нефтебазы и "работе" систем ПВО.