Удар по аэродрому "Сольцы": Свитан сказал, уменьшится ли количество ракетных ударов по Украине

Мощный "хлопок" посетил Новгородскую область России на аэродром "Сольцы". Известно о повреждении двух бортов Ту-22М3. Эти бомбардировщики носители ракет Х-22, которые Силы обороны пока сбивать не могут.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как удар по авиабазе повлияет на количество ракетных ударов по Украине. Уже известно, что россияне начали передислокацию уцелевшей авиации на другие аэродромы.

Смотрите также Быстрее звука, устаревшие и неосязаемые: что известно о ракетах Х-22, которыми Россия атакует Украину

Самолет на земле – легкая добыча

Скорее всего, беспилотники запустили с территории России. Зашла группа в глубину или недалеко находилась, и эффективно отработала по аэродрому. В свое время белорусские партизаны повредили самолет А-50 в Беларуси. Беспилотник был такого же типа, как и в России.

! Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что " все объекты, которые связаны с российской военной агрессией, являются уязвимыми целями".

Самолет – достаточно легкая цель для любого взрывчатого вещества, фугаса или взрывотехники. Каждый квадрокоптер может поднести суббоеприпас ближе к самолету и повредить его довольно сильно. Бомбардировщик можно сжечь полностью, если знать, где расположены топливные баки.

Рассказал, уменьшится ли количество ракетных ударов по территории Украины: смотрите видео

Предположим, что именно так повредили два борта Ту-22М3. Минобороны России подтвердило повреждение лишь одного Ту-22М3, который является носителем ракет Х-22. Каждый самолет способен переносить три ракеты, а запускать заряженными всего две.

Уменьшится ли интенсивность ракетных обстрелов

Вероятно, ближайшую неделю оккупанты не смогут запускать ракеты Х-22. А через полторы недели россияне изменят маршруты и перенесут инженерные службы, заправляющие ракеты.

Вместо этого уцелевшие самолеты из "Сольцы", вероятно, перебросят на авиабазу "Оленья", или на запасной аэродром "Моздок", что в Северной Осетии. Отсюда оккупанты запускают ракеты Х-22 по Югу Украины.

Что известно последние атаки БпЛА по территории России: коротко

Авиабаза "Оленья" расположена на Кольском полуострове в 92 километрах южнее Мурманска. Здесь также дислоцируется база стратегических бомбардировщиков Ту-95.