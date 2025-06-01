"Чтобы восстановить один самолет, может понадобиться год": авиаэксперт оценил последствия атаки по России

СБУ провела спецоперацию по уничтожению российской авиации, которую страна-агрессор применяла для ударов по Украине. Взрывы прогремели на аэродромах в тылу России. Сообщается о поражении более 40 самолетов.

Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что происходит уничтожение основного авиапарка России, который был привлечен к атакам по территории Украины.

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Что теперь осознает Россия

По словам Храпчинского, Россия сконцентрировала на основных аэродромах всю стратегическую авиацию, которая может летать и выполнять боевые задачи. Он отметил, что СБУ осуществила качественную операцию и обезвредила большинство модернизированных самолетов, которые функционировали и могли нести на себе новые ракеты.

"Эти самолеты были привлечены к основным массированным ударам по территории Украины. Теперь враг будет понимать, что даже в глубоком тылу у него нет возможности защитить свои самолеты", – отметил авиаэксперт.

Последствия спецоперации СБУ для России

Количество бортов, которое есть в России, довольно большое. Однако Храпчинский рассказал, что заявляется, что страна-агрессор может использовать 60 самолетов Ту-22м3, но на самом деле реальное количество таких бортов составляет 25. По Ту-95, количество таких самолетов, которые постоянно осуществляли обстрелы, составляет 15 – 20.

Сейчас большая часть работающих самолетов, которые были способны подниматься в воздух – пострадала. Недавно была информация, что Россия планировала провести модернизацию этих самолетов, то теперь даже ремонтировать не будет что,

– озвучил Храпчинский.

Авиаэксперт подчеркнул, что основные борта-носители ядерных ракет класса Х-55 или Х-102, совершали пролеты в акватории Балтийского моря, приграничных зонах с США, странами НАТО, угрожая своим видом, намекая на возможные угрозы со стороны России. Сейчас авиационная составляющая ядерной триады Россией существенно потеряна.

Во время полномасштабного вторжения Россия, по словам Храпчинского, столкнулась с проблемой в ремонте самолетов, поэтому некоторые борта ремонтировались в течение года.

"Чтобы восстановить один самолет, может понадобиться год. Важно понять, какие именно борта были уничтожены, потому что среди них были законсервированные или те, которые не функционировали. Но то, что мы видим, как взрывается и горит – признак, что заправка самолетов происходила, законсервированные так не взрывались бы", – подытожил авиаэксперт.

Отметим, что для проведения спецоперации "Паутина" по поражению российской стратегической авиации СБУ готовилась более полутора лет. Как именно она происходила – читайте в материале.