Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что атака на аэродром и уничтожение четырех Ил-76 стало настоящим шоком для россиян. Он отметил, что Украина достойный противник, который может дать мощный отпор российской агрессии не только на своей территории, но и по военным объектам врага.
Важно Эти самолеты становятся дефицитными: насколько серьезна для россиян потеря четырех Ил-76 в Пскове
"Чем больше будет таких неожиданностей для россиян, тем больше будет политический, военный и психологический эффект", – сказал Фесенко.
Какое влияние на россиян будет иметь атака на аэродром в Пскове: смотрите видео
Военный и медийный эффект
Наиболее критическая реакция на атаки беспилотников, в том числе и в экспертных, политических и общественных кругах, на города, речь не идет о населении. Россиян больше волнует ситуация с военными аэродромами.
По оценкам российских пропагандистов – комментаторов или украинцы имеют оружие, чтобы атаковать за 1000 километров военные аэродромы, а российская ПВО почему-то не может их остановить, или у украинцев есть разветвленная агентурная сеть внутри России.
Оба варианта очень плохи для страны-агрессора. Это для них шок. Они этого не ожидали,
– добавил Фесенко.
В России уже в течение нескольких месяцев продолжается дискуссия по поводу сигналов воздушной тревоги Вероятно, она будет усиливаться из-за того, что будет увеличиваться количество воздушных атак. Россиян нужно приучать, если они атакуют Украину, неизбежно будут атаки на российскую территорию.
Россия это начала – Россия получает ответ,
– отметил политолог.
По его мнению, атака на аэродром в Пскове имеет военный результат и медийный эффект одновременно. Ведь атаки на бизнес-центр "Москва-Сити" и некоторые другие города имеют преимущественно информационно-психологический эффект. Подобные атаки будут продолжаться и вызывать критическую реакцию у россиян.
Кстати, для россиян стало неожиданностью, что атака якобы прошла через территорию Беларуси, согласно данным оккупантов. Россияне хотели продвинуть пропагандистскую версию, будто их атаковали с территории Балтийских стран, мол, Украина не способна атаковать аэродромы в глубине России, а здесь оказывается может.
Атака на аэропорт Пскова
- Около полуночи 29 августа прозвучали мощные взрывы в районе аэродром "Кресты". Он расположен в 6 километрах от Пскова, местные жители услышали громкие взрывы.
- Обратите внимание, что военный аэродром расположен более чем 700 километров от границ Украины. На этом объекте находится 334-й военно-транспортный полк, оснащенный военно-транспортными самолетами Ил-76. Именно ими из Ирана доставляются в Россию дроны "Шахеды".
- По данным 24 канала, в Пскове состоялась спецоперация ГУР. Известно об уничтожении 4 самолетов Ил-76. Кроме того, были еще повреждены летательные аппараты на аэродроме.