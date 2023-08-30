Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что атака на аэродром и уничтожение четырех Ил-76 стало настоящим шоком для россиян. Он отметил, что Украина достойный противник, который может дать мощный отпор российской агрессии не только на своей территории, но и по военным объектам врага.

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"Чем больше будет таких неожиданностей для россиян, тем больше будет политический, военный и психологический эффект", – сказал Фесенко.

Какое влияние на россиян будет иметь атака на аэродром в Пскове: смотрите видео

Военный и медийный эффект

Наиболее критическая реакция на атаки беспилотников, в том числе и в экспертных, политических и общественных кругах, на города, речь не идет о населении. Россиян больше волнует ситуация с военными аэродромами.

По оценкам российских пропагандистов – комментаторов или украинцы имеют оружие, чтобы атаковать за 1000 километров военные аэродромы, а российская ПВО почему-то не может их остановить, или у украинцев есть разветвленная агентурная сеть внутри России.

Оба варианта очень плохи для страны-агрессора. Это для них шок. Они этого не ожидали,

– добавил Фесенко.

В России уже в течение нескольких месяцев продолжается дискуссия по поводу сигналов воздушной тревоги Вероятно, она будет усиливаться из-за того, что будет увеличиваться количество воздушных атак. Россиян нужно приучать, если они атакуют Украину, неизбежно будут атаки на российскую территорию.

Россия это начала – Россия получает ответ,

– отметил политолог.

По его мнению, атака на аэродром в Пскове имеет военный результат и медийный эффект одновременно. Ведь атаки на бизнес-центр "Москва-Сити" и некоторые другие города имеют преимущественно информационно-психологический эффект. Подобные атаки будут продолжаться и вызывать критическую реакцию у россиян.

Кстати, для россиян стало неожиданностью, что атака якобы прошла через территорию Беларуси, согласно данным оккупантов. Россияне хотели продвинуть пропагандистскую версию, будто их атаковали с территории Балтийских стран, мол, Украина не способна атаковать аэродромы в глубине России, а здесь оказывается может.

Атака на аэропорт Пскова