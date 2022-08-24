Был командный пункт, их полностью раз**али, – оккупанты об ударах ВСУ по Антоновскому мосту

Украинские военные продолжают эффективно наносить удары по Антоновскому мосту в Херсоне. И это, конечно, очень беспокоит российских оккупантов.

Враги ужасно боятся "хлопка". Особенно там, где его начали регулярно подвозить. А именно, например, на Антоновском мосту, который превратился в решето.

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Командный пункт был, и уже нет

Сотрудники спецслужб перехватили телефонный разговор двух оккупантов. Между собой они обсуждали именно Антоновский мост. И пока один сетовал, что по этому сооружению крайне сложно перевозить раненых. Это он среди своих услышал. Второй поделился результатами работы ВСУ.

После обстрелов Антоновского моста повреждения получил не только сам объект. Нашим военным удалось еще и уничтожить командный пункт с личным составом. Речь идет об управлении 56-й бригады. В результате ракетного удара ликвидировали замполитов, заместителей по тылу и всех находившихся в командном пункте.

Командный пункт был, их полностью раз**али,

– рассказывает оккупант.

Но на этом жалобы не закончились. Один из военных подчеркнул, что шел воевать только из-за денег. А их, поскольку он остался жив, не слишком торопятся выплачивать. Так что захватчику остается разве что терпеть или самоликвидироваться.

ВСУ накануне снова атаковали Антоновский мост

В ОК "Юг" подтвердили, что 22 августа ВСУ в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту. Так что использовать его для пересечения на другой берег Днепра стало еще опаснее.

Добавим, что разрушена также переправа через Каховскую ГЭС. Согласно данным разведки, повреждения достаточно серьезны. Так что у врага с каждым днем все меньше путей для отступления, которые он мог бы использовать.

Но это не мешает российским захватчикам продолжать терроризировать местных жителей. Как выяснилось, тех, кто хочет пересечь Антоновский мост, заставляют за это еще и платить. То есть люди не только рискуют собственными жизнями, но и обязаны выкладывать из собственного кармана 100 долларов. Ровно во столько враги оценили "услугу".

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