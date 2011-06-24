По меньшей мере 70 пострадавших и 7 погибших: все о российском ударе по Днепру 24 июня

Во вторник, 24 июня, Россия атаковала баллистикой Днепр – около 11:01 в городе прогремели взрывы. Пострадала гражданская инфраструктура, есть жертвы и раненые.

В частности, взрывная волна изуродовала поезд "Одесса – Запорожье". Что известно о последствиях российского террора Днепропетровщины – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об ударе