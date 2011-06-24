По меньшей мере 70 пострадавших и 7 погибших: все о российском ударе по Днепру 24 июня
Во вторник, 24 июня, Россия атаковала баллистикой Днепр – около 11:01 в городе прогремели взрывы. Пострадала гражданская инфраструктура, есть жертвы и раненые.
В частности, взрывная волна изуродовала поезд "Одесса – Запорожье". Что известно о последствиях российского террора Днепропетровщины – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно об ударе
В Днепре известно о 7 погибших. Около 70 человек пострадали, среди них – 10 детей. В частности, 5 раненых в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное. В Самаре 2 погибших, еще 9 человек пострадали – большинство госпитализировали. В тяжелом состоянии 4 человека. Обратите внимание! Цифры еще уточняют – количество пострадавших постоянно растет. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о повреждении зданий: Последствия разрушений в жилом секторе уточняют. По состоянию на 12:38 в ОГА сообщили об 1 погибшем и более 20 пострадавших. Среди них двое детей – 13-летняя девочка и 16-летний парень, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате российского удара по Днепропетровской области поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье". На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи, травмированным пассажирам оказывают медицинскую помощь. Для перевозки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне, Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о первых последствиях удара – в городе возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, поезд. Кроме того, агрессор попал по городу Самар. Есть погибшие и пострадавшие. В 11:12 в Днепропетровской ОГА подтвердили атаку на город. В 10:58 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Среди них – Днепропетровская область. На Днепр двигались по меньшей мере 2 скоростные цели – в городе прогремели взрывы.
Количество жертв возросло
Поврежден поезд "Одесса – Запорожье"
– написал глава ОП Андрей Ермак.
Повреждена гражданская инфраструктура, – ОВА
В Днепре известно о 7 погибших. Около 70 человек пострадали, среди них – 10 детей. В частности, 5 раненых в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное.
В Самаре 2 погибших, еще 9 человек пострадали – большинство госпитализировали. В тяжелом состоянии 4 человека.
Обратите внимание! Цифры еще уточняют – количество пострадавших постоянно растет.
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о повреждении зданий:
Последствия разрушений в жилом секторе уточняют.
По состоянию на 12:38 в ОГА сообщили об 1 погибшем и более 20 пострадавших.
Среди них двое детей – 13-летняя девочка и 16-летний парень, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В результате российского удара по Днепропетровской области поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье".
На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи, травмированным пассажирам оказывают медицинскую помощь.
Для перевозки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.
Гражданский поезд, обычные люди. Россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне,
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о первых последствиях удара – в городе возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, поезд.
Кроме того, агрессор попал по городу Самар. Есть погибшие и пострадавшие.
В 11:12 в Днепропетровской ОГА подтвердили атаку на город.
В 10:58 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Среди них – Днепропетровская область.
На Днепр двигались по меньшей мере 2 скоростные цели – в городе прогремели взрывы.