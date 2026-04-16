В Белгороде все стабильно: город атаковали дроны, а россияне теперь будут сидеть без света

В Белгороде и ряде регионов России зафиксирована серия взрывов в результате атак беспилотников. В городе частично исчезло электроснабжение после удара по подстанции.

Над ближайшими населенными пунктами поднимался черный дым. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно об атаке на Белгород?

В Белгороде 16 апреля беспилотник атаковал подстанцию "Южная" на улице Губкина. После взрыва в части города исчезло электроснабжение.

В частности, без света остались улицы Губкина, Костюкова и проспект Ватутина, также о перебоях сообщают жители центра города.

По словам очевидцев, после взрыва над Белгородом поднялся столб черного дыма, который был виден из разных районов. В местных каналах отмечают, что дым поднимается в районе Харьковской горы. В регионе ранее объявляли беспилотную опасность.

Атаки по Белгороду уже являются стабильными

В ночь на 15 апреля в Белгородской области прогремела серия взрывов после атаки украинских беспилотников.

Основной удар, по сообщениям источников, пришелся на район Валуек, где расположены склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты российских войск. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожарах в районе инцидента.

В сети публиковали видео с заревом от пожаров и повторными детонациями. По предварительным данным, могли быть поражены склады ГСМ и инфраструктура обеспечения российских подразделений. Официально масштабы разрушений не подтверждались.

В то же время местные власти сосредоточились на сообщениях о повреждении гражданской инфраструктуры. Губернатор региона заявлял о разрушении отдельных домов, в частности в Валуйском округе, но не комментировал возможные потери военных объектов.

