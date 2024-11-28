Россию атаковали дроны ночью: где раздавались взрывы и что известно о последствиях

Российские территории атаковали дронами-камикадзе ночью 28 ноября. По меньшей мере два района Краснодарского края слышали взрывы.

Власти признали атаку и даже заявили о пострадавшем. 24 Канал собрал известную на время публикации информацию.

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Взрывы в России 28 ноября: что известно

Около 2 ночи в российском сегменте телеграмма жители Краснодарского края стали массово публиковать сообщения о пролетах дронов и взрывах. Впоследствии стали известны подробности, что стояло за этими жалобами.

В частности, в Славянске-на-Кубани, по заявлению местного губернатора Вениамин Кондратьева, обломки БПЛА упали в частный двор и разбили окна в доме. Там и случился пострадавший. И в одном из дворов поврежден автомобиль.

Также на хуторе Чигрина Красноармейского района обломки беспилотника повредили еще один дом. Здесь без пострадавших, но "экстренные службы работают". Некоторые писали, что повреждения получил какой-то мост и вокзал.

Примечательно, что примерно в это же время о взрывах сообщали и жители города Таганрог Ростовской области России. Власти области заявили, что "уничтожено 2 БПЛА" в Таганроге и Каменске. И, мол, без пострадавших и разрушений.

Видео в сети из Таганрога есть, но они пока показывают только белый дым – это не позволяет делать какие-то выводы. А вот из Краснодарского края изображения ярче – со взрывами. Пишут, где-то в районе нефтеперерабатывающего завода.

Взрывы в Краснодарском крае России: смотрите видео очевидцев