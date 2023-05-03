Звонят в полицию с паникой: в Москве заметили более 200 дронов в сутки

Россияне ни как не могут оправиться от "атаки дронов" на Кремль. После страшного испуга они начали звонить в полицию Москвы и говорить, что якобы видели 203 беспилотника в небе.

Количество обращений о неизвестные БПЛА в небе увеличивается с каждым днем. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Москвичи паникуют из-за дронов в небе

Россияне сообщают, что жители Москвы все чаще стали обращаться в полицію по поводу неизвестных летательных аппаратов. Если в апреле российские службы фиксировали более 100 таких обращений в день, то теперь это количество выросло более чем вдвое.

Однако в органах ожидают, что звонков станет гораздо меньше, поскольку с 3 мая российские власти запретили пускать дроны в Москве и Московской области.

В Москве заметили еще один дрон

В российских телеграмм-каналах активно распространяют видео, на котором зафиксировали беспилотник в центре Москвы.

Москвичи зафиксировали в небе беспилотник: смотрите видео

Неизвестные беспилотники атаковали Кремль: что известно