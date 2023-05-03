Звонят в полицию с паникой: в Москве заметили более 200 дронов в сутки
Россияне ни как не могут оправиться от "атаки дронов" на Кремль. После страшного испуга они начали звонить в полицию Москвы и говорить, что якобы видели 203 беспилотника в небе.
Количество обращений о неизвестные БПЛА в небе увеличивается с каждым днем. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.
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Москвичи паникуют из-за дронов в небе
Россияне сообщают, что жители Москвы все чаще стали обращаться в полицію по поводу неизвестных летательных аппаратов. Если в апреле российские службы фиксировали более 100 таких обращений в день, то теперь это количество выросло более чем вдвое.
Однако в органах ожидают, что звонков станет гораздо меньше, поскольку с 3 мая российские власти запретили пускать дроны в Москве и Московской области.
В Москве заметили еще один дрон
В российских телеграмм-каналах активно распространяют видео, на котором зафиксировали беспилотник в центре Москвы.
Москвичи зафиксировали в небе беспилотник: смотрите видео
Неизвестные беспилотники атаковали Кремль: что известно
- Россиянам показалось, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. У Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль
- При этом сообщается, что пострадавших в результате "атаки" нет. Самого Путина в Кремле не было. В Москве говорят, что Россия "оставляет за собой право принять ответные меры где и когда сочтет нужным".
- В то же время в ОП говорят, что Украина не имеет никакого отношения к таким событиям. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что это могли повлечь за собой местные силы сопротивления.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен тоже прокомментировал "атаку дронов" на Кремль. По его мнению, всю информацию, предоставляемую российскими властями "нужно делить на два". Однако Блинкен подчеркнул, что Украина "вправе себя защищать так, как считает нужным".