"Свист, который нельзя забыть": жители Киева рассказали о ночной атаке "Шахедов"

Во время атаки беспилотников в Соломенском районе пострадала многоэтажка. Жители Киева рассказали о последствиях атаки "Шахедов".

Жители дома рассказали, что слышали очень громкий звук беспилотников. Об этом сообщает Общественное Киев.

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Какие последствия повлекла атака

Жительница дома Наталья рассказывает, что во время атаки "Шахедов", она читала новости и молилась.

Такой свист, который в жизни нельзя забыть. Какая-то сила меня подводит с кровати и выбегаю за две стены. И тут же раздался взрыв,

– рассказывает женщина.



Последствия атаки "Шахедами" / фото Влады Колодий / Суспільне Київ

В квартире Натальи не уцелело ни одно окно. Повсюду лежит битое стекло и сплошной беспорядок. Наталья рассказывает, что пока одела вещи, то из-за удушающего дыма чувствовала потерю сознания. Женщина очень испугалась и просила о спасении из окна.



Пострадала квартира Натальи / фото Влады Колодий / Суспільне Київ

В квартире жителя дома Дмитрия и его отца сгорела комната и балкон. На момент взрыва мужчины были в квартире, но не пострадали.

Кроме этого, разрушениям подверглось здание детского сада. Директор Елена Соленко говорит, что ночью ей позвонил сторож и сообщил о повреждениях на территории заведения. В саду повреждены стены и окна.

В результате российской атаки "Шахедами" 30 октября в Соломенском районе пострадали 9 человек, эвакуированы 18 человек. Среди пострадавших 11-летний ребенок. Это была уже девятнадцатая атака на Киев за октябрь.