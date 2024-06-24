Разрушены две подстанции: как атаки беспилотников повлияли на работу Запорожской АЭС

Атаки беспилотников разрушили в Энергодаре две подстанции "Луч" и "Радуга". Это привело к длительному обесточиванию города, однако не повлияло на электроснабжение Запорожской АЭС.

Стоит помнить, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала, а украинские специалисты не имеют возможности добраться до станции.

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Какие последствия атаки беспилотников на ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили, что на подстанции "Радуга" беспилотник в пятницу вечером, 21 июня, повредил один из двух трансформаторов, из которого вытекло масло. Всего за несколько дней до этого, в среду, 19 июня, была разрушена еще одна из подстанций Энергодара – "Луч".

В связи с повреждением электрической инфраструктуры последних дней Энергодар оставался без света около 16 часов – с 20:00 пятницы (21 июня) до обеда субботы (22 июня),

– говорится в сообщении.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эта ситуация еще больше усилила его беспокойство по поводу "хрупкости и уязвимости" украинской электроэнергетической инфраструктуры, что имеет решающее значение также для ядерной и радиационной безопасности.

В начале мая в разведке заявили, что оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Враг намеренно оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора атомной электростанции.

Станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней основной линии электропередач напряжением 750 кВ и последней резервной линии электропередачи 330 кВ.