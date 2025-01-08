"Невинный городок" Энгельс в огне: массированная атака дронов привела к серии взрывов

Город Энгельс в Саратовской области России ночью 8 января оказался под массированной атакой дронов. Видео очевидцев фиксируют взрывы и пожары.

Именно возле этого населенного пункта расположена российская военная авиабаза, откуда взлетают Ту-95МС со своими крылатыми ракетами. 24 Канал собрал, что в настоящее время известно об атаке на Энгельс.

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Воздушная атака на Энгельс 8 января: что известно

Ночью 8 января Энгельс Саратовской области России подвергся атаке беспилотников. Взрывы начали раздаваться около 3 ночи и продолжались довольно длительное время.

Местные телеграм-каналы признали несколько прилетов, другие писали о падении обломков. Как бы там ни было, а мы имеем немало видео очевидцев, которые свидетельствуют о пролетах БПЛА, многочисленные взрывы и крупный пожар. Предварительно, это горит нефтебаза.

В районе нефтебазы в Энгельсе пожар после атаки БПЛА: смотрите видео свидетелей (внимание, слышна ругань, 18+)

В городе, естественно, работает ПВО, раздается сирена. Губернатор Саратовской области сначала только писал об угрозе дронов. Тем временем взрывов местные слышали уже несколько десятков.

Впоследствии губернатор написал, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект. Вот такой беде подвергся "невинный городок", как назвал его один из комментаторов, которого вы сможете услышать на видео.

Заметим, именно возле Энгельса расположен аэродром, с которого взлетают "тушки". Это стратегические бомбардировщики российской армии, которые запускают по Украине крылатые ракеты.