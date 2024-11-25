Горит нефтебаза: россияне жалуются на атаку беспилотников в Калуге

Ночь на 25 ноября оказалась "тревожной" для россиян. Сообщается, что беспилотники атаковали Калугу, где под удар, вероятно, попала нефтебаза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от украинской границы.

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Беспилотники атаковали российскую нефтебазу

По сообщениям росСМИ, на окраине Калуги "сбили" по меньшей мере три беспилотника. Местные власти также сообщают о возгорании, которое возникло в результате якобы "падения обломков" на территории предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа,

– заявил губернатор Владислав Шапша.

Тем временем местные телеграм-каналы публикуют многочисленные фото и видео того самого пожара, который произошел в районе загадочного "предприятия".

В российской Калуге пылает нефтебаза: смотрите видео

По данным украинских OSINT-аналитиков, речь идет о нефтебазе "Калуганефтепродукт". В сети сообщают, что под удар также мог попал завод "Тайфун" – одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России, однако подтверждений этому пока нет.

Где расположена нефтебаза, которую атаковали беспилотники: показываем на карте

К слову, днем ранее, 24 ноября, беспилотники также атаковали республику Адыгея, что рядом с Краснодарским краем. Отмечается, что один из дронов нашли неподалеку от авиабазы Ханская.