Россию атакуют дроны, захватчики сосредоточились на оккупации Востока: хронология 462 дня войны

Самые ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками продолжаются на Востоке нашего государства. В то же время в разных городах России время от времени появляются сообщения о "неизвестных беспилотниках".

Среда, 31 мая, это уже 462 сутки широкомасштабной войны между Россией и Украиной. О главных событиях этого дня, связанных с фронтом, читайте в этом материале 24 Канала.

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Стало известно, что ночь в России была неспокойной. Вражеские телеграм-каналы информировали, что прогремел мощный взрыв на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. По предварительной информации, нефтеперерабатывающий завод атаковали беспилотники.

06:12 В Генштабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте:

в течение суток враг нанес 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов с РСЗО;

оккупанты пытаются полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области;

ВСУ отразили 22 атаки на Востоке;

в Крыму захватчики незаконно отбирают имущество у людей, не оформивших российское гражданство;

украинские защитники уничтожили 32 вражеских ударных БПЛА типа Shahed.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что через оккупированный город Донецкой области россияне продолжают незаконно вывозить и продавать тонны украинского зерна: "Караваны едут, просто караваны. Теперь их больше".В издании The Times со ссылкой на военного с позывным "Цезарем" констатировали, что легион российских добровольцев "Свобода России" вербует бойцов для нападения на Москву и штурма Кремля.Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "отомстить" за атаку "неизвестных беспилотников" на Москву. По его словам, меры, которые будут предприниматься в Кремле по этому поводу, будут "жесткими".