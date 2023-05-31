Россию атакуют дроны, захватчики сосредоточились на оккупации Востока: хронология 462 дня войны
31 мая 2023, 06:31Читати новину українською
Самые ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками продолжаются на Востоке нашего государства. В то же время в разных городах России время от времени появляются сообщения о "неизвестных беспилотниках".
Среда, 31 мая, это уже 462 сутки широкомасштабной войны между Россией и Украиной. О главных событиях этого дня, связанных с фронтом, читайте в этом материале 24 Канала.
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06:12 В Генштабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте:
- в течение суток враг нанес 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов с РСЗО;
- оккупанты пытаются полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области;
- ВСУ отразили 22 атаки на Востоке;
- в Крыму захватчики незаконно отбирают имущество у людей, не оформивших российское гражданство;
- украинские защитники уничтожили 32 вражеских ударных БПЛА типа Shahed.