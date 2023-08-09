Ночью в России было громко: в Москве снова заявили об "атаке" БпЛА

Посреди ночи в Москве заявили, что к городу подлетели 2 беспилотника. По словам представителей страны-агрессора, обе цели якобы были сбиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ночью 9 августа в окрестностях города было зафиксировано два дрона. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно об "атаке"

Собянин заявил, что оба беспилотника якобы сбили ПВО. По его словам, один БПЛА якобы был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.

Впоследствии в минобороны страны-агрессора также прокомментировали инцидент. Там заявили, что Киев якобы пытался совершить "террористическую атаку" на Москву.

Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожило два БПЛА. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,

– заявила страна-террорист.

Российские СМИ утверждают, что долетевшие до Москвы дроны якобы были боевые и заходили по двум направлениям: с юго-запада и с юга.

Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе вблизи Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов – 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей 16 минут,

– пишут пропагандисты.

Ночной "хлопок" над Москвой: смотрите видео

Интересно, что это произошло незадолго после инцидента с беспилотниками над Кремлем.

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