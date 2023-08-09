Ночью в России было громко: в Москве снова заявили об "атаке" БпЛА
Посреди ночи в Москве заявили, что к городу подлетели 2 беспилотника. По словам представителей страны-агрессора, обе цели якобы были сбиты.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ночью 9 августа в окрестностях города было зафиксировано два дрона. Об этом пишут российские СМИ.
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Что известно об "атаке"
Собянин заявил, что оба беспилотника якобы сбили ПВО. По его словам, один БПЛА якобы был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.
Впоследствии в минобороны страны-агрессора также прокомментировали инцидент. Там заявили, что Киев якобы пытался совершить "террористическую атаку" на Москву.
Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожило два БПЛА. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,
– заявила страна-террорист.
Российские СМИ утверждают, что долетевшие до Москвы дроны якобы были боевые и заходили по двум направлениям: с юго-запада и с юга.
Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе вблизи Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов – 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей 16 минут,
– пишут пропагандисты.
Ночной "хлопок" над Москвой: смотрите видео
Интересно, что это произошло незадолго после инцидента с беспилотниками над Кремлем.
В Москве начали панически бояться дронов
- 7 августа жители Москвы увидели в небе беспилотники, которые летели в направлении Кремля. Испуганные москвичи начали вызывать все службы.
- После вызовов срочно начала съезжаться полиция и другие службы. На месте они обнаружили, что на крышах расселись сотрудники федеральной службы охраны Путина. Те заявили, что проводили отработку наблюдения за кортежем кремлевского диктатора с неба над Москвой. Однако этот случай говорит о том, что в России стали панически бояться дронов.
- 6 августа в России тоже испугались. Пропагандисты заявили о "попытке прорыва беспилотника". В аэропорту Внуково даже ввели план "Ковер".