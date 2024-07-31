Самая массированная атака дронами, над Киевом сбили более 30 целей: хронология 889 дня войны

Начались 889 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают отражать атаки и штурмы противника на линии фронта. В то же время противник атаковал ночью дронами.

О главных событиях дня по состоянию на 31 июля, потери противника, последствия атаки, ситуацию на поле боя – читайте в материале 24 Канала.

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