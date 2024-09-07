Повреждены частные дома, были пожары: последствия атаки на Киевщину

В Киеве в результате атаки дронов в ночь на 7 сентября зафиксированы повреждения частных домов. Также произошли пожары и возгорания.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Он отметил, что в Киевской области воздушная тревога из-за атаки дронов продолжалась более 8 часов.

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", – отметил Кравченко.

Были ли попадания

В ОВА уточнили, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры удалось избежать. Поэтому, нет и пострадавших. В то же время обломки вражеских дронов вызвали повреждения домов.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. Выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш", – сообщил глава ОВА.

Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни. Возгорания оперативно ликвидированы.

"Оперативные группы продолжают свою работу по фиксации последствий вражеской атаки", – уточнил Кравченко.

Важно! Ранее в КГВА сообщили, что в ночь на 7 сентября во время ночной массированной атаки дронов противовоздушная оборона сбила все "Шахеды", ни один из них не достиг цели.