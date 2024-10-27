Цели сбиты, осколки повредили дом: последствия ночной атаки на Киевщину

В ночь на 27 октября российские войска в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Вражеские цели сбила противовоздушная оборона, однако обломки беспилотника упали в одном из районов области.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко по состоянию на утро.

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"Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", – сообщил Кравченко.

Попаданий нет

По словам руководителя ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не произошло. Пострадавших в результате атаки врага также нет. В то же время зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор,

– сообщили в ОВА.

Кроме того, произошло возгорание лесной подстилки. По состоянию на утро пожар ликвидировали

Кравченко отметил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Над Киевом сбили все цели