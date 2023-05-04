"Атаку на Кремль" могла устроить сама Россия: в ISW предположили, почему это выгодно врагу

Российские СМИ нафантазировали, что ночью 3 мая украинские беспилотники якобы атаковали Кремль. Однако, скорее всего, это "нападение" организовала сама Россия.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны. Они полагают, что Россия, вероятно, устроила эту "атаку", пытаясь показать реальную опасность россиянам, тем самым создать условия для более широкой мобилизации.

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Что указывает на след России

Прежде всего следует упомянуть усиление российской противовоздушной обороны в пределах Москвы. Составители отчета считают маловероятным, что два беспилотника могли пробить несколько слоев противовоздушной обороны и долететь прямо до "сердца Кремля". Кроме того, хорошо снятые кадры "атаки" выглядят достаточно неестественно для такого события.

Геолокационные изображения за январь 2023 года показывают, что российские власти разместили системы противовоздушной обороны "Панцирь" под Москвой для создания кругов воздушной защиты вокруг города.

Следовательно, дрон, который не обнаружили такие средства ПВО, был бы значительным смущением для России. Немедленная, согласованная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны таким образом, что его предполагаемые политические последствия превосходят его смущение.

Кремль мгновенно обвинил Украину в проведении теракта и российские официальные ответы быстро сплотились вокруг этого обвинения. Однако если бы атака беспилотников не была внутренней организацией, это было бы неожиданностью,

– отмечают аналитики.

Поэтому, по всей вероятности, Россия устроила этот инцидент в непосредственной близости ко Дню Победы, 9 мая, чтобы презентовать войну своей внутренней аудитории как экзистенцию.

В России теперь есть повод к провокациям

В ISW предполагают, что Кремль может использовать "атаку", чтобы оправдать свою агрессию на гражданское население Украины. Кроме того, это "нападение" – отличная версия для отмены празднования 9 мая и выставления войны в Украине, как прямой угрозы соблюдению Россией уважаемых исторических событий.

Аналитики напоминают, что Кремль планирует провести другие операции под фальшивым флагом и усилить дезинформацию перед украинским контрнаступлением, чтобы увеличить внутреннюю поддержку войны.

2 мая Центр украинского сопротивления сообщил, что российские силы в Брянской и Курской областях получили украинскую форму для проведения операции в приграничных районах.

О том, что русские войска могут имитировать захват заложников, 3 мая сообщал и Центр "Украинское сопротивление". Активисты отмечали, что отряды "Штурм" прибыли в Ивановскую Курскую область и Ямное Брянской области.

Кроме того, российские военные блоггеры распространили заявление о том, что украинские войска готовят провокацию против Приднестровья и попытаются войти в регион в период с 9 по 15 мая.

Ранее Кремль пытался представить Украину как экзистенциальную угрозу территориальной целостности России и предупреждать о возможных украинских провокациях в Молдове.