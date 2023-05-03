Причастна ли Украина: в ОП прокомментировали "атаку дронами" на Кремль

Российские пропагадисты заявили, что в ночь на 3 мая "украинские дроны" атаковали Кремль. Однако у Украины нет информации о так называемых ночных атаках на Москву.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров. Он назвал такие инциденты "нагнетанием ситуации".

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Украина не заинтересована в таких акциях

Пресссекретарь Зеленского напомнил, что глава государства неоднократно заявлял, что "все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих".

Никифоров считает формулировку прессслужбы Путина довольно странными. Ведь эту атаку они называют терактом.

Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многих других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации до 9 мая, ожидаемый прием от наших противников,

– заметил Никифоров.

Кроме того, на это событие отреагировал и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он солидарен с мнением Никифорова о подготовке террористических актов к 9 мая.

Подоляк назвал по меньшей мере две причины, почему Украина не совершала эту так называемую атаку.

Во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, ведь это не решает никакую военную задачу. В то же время, такие действия дают основания врагу оправдать свои атаки по гражданским.

Во-вторых, украинцы с интересом наблюдают за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом воинторге.

"Потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но, с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", – говорится в сообщении .

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