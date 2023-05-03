Причастна ли Украина: в ОП прокомментировали "атаку дронами" на Кремль
Источник:BBC Украина
Российские пропагадисты заявили, что в ночь на 3 мая "украинские дроны" атаковали Кремль. Однако у Украины нет информации о так называемых ночных атаках на Москву.
Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров. Он назвал такие инциденты "нагнетанием ситуации".
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Украина не заинтересована в таких акциях
Пресссекретарь Зеленского напомнил, что глава государства неоднократно заявлял, что "все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих".
Никифоров считает формулировку прессслужбы Путина довольно странными. Ведь эту атаку они называют терактом.
Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многих других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации до 9 мая, ожидаемый прием от наших противников,
– заметил Никифоров.
Кроме того, на это событие отреагировал и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он солидарен с мнением Никифорова о подготовке террористических актов к 9 мая.
Подоляк назвал по меньшей мере две причины, почему Украина не совершала эту так называемую атаку.
- Во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, ведь это не решает никакую военную задачу. В то же время, такие действия дают основания врагу оправдать свои атаки по гражданским.
- Во-вторых, украинцы с интересом наблюдают за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом воинторге.
"Потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но, с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", – говорится в сообщении .
Что известно о событии
- В ночь на среду, 3 мая, российские СМИ заявили о "попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина".
- В Кремле назвали предполагаемую "атаку" покушением на Путина и пригрозили ответными мерами. Кроме того, пропагандисты отмечают, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.
- Пресссекретарь диктатора Песков сообщил, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников". В пресс-службе Путина отметили, что " Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным".
- Кроме того, Песков заявил, что планируемый парад на 9 мая все равно состоится. В российской столице запретили использовать беспилотники гражданским лицам.