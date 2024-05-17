Не десятки, а сотни дронов: ночью по Крыму была нанесена массированная атака

В ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

В частности, о взрывах сообщали телеграм-каналы. А ставленник Кремля, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении массированной атаки на город.

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"В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. Сейчас несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", – сообщали оккупанты.

Также в социальных сетях говорится об атаке беспилотников в Балаклаве. Якобы российское "ПВО" стреляет по дронам.

Что говорит "власть"

Российский захватчик Развожаев заявил, что якобы уничтожены десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров. Также оккупант традиционно заверил, что пострадавших нет.

В то же время отметил, что есть частичное отключение света. Все, мол, из-за отключения части оборудования подстанции "Севастополь", на которую якобы упали обломки сбитых БПЛА.

Местная "власть" также заявила и об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и садиках

Впоследствии так называемый губернатор Севастополя заявил, что для полного восстановления подстанции нужно около суток.

"Пока продолжаются ремонтные работы, в Севастополе будут отключать свет в отдельных районах", – сообщил оккупант.

Сотни беспилотников

Телеграм-канал "Крымский ветер" писал о взрывах на Корабельной стороне Севастополя.

Кроме того, российские телеграм-каналы сообщили, что речь даже не о десятках беспилотников. а сотни.

"Цифру БПЛА, которые летели ночью по Севастополю даже трудно озвучить", – говорится в сообщениях российских каналов.

Взрывы в Крыму: последние новости

В ночь на 15 мая по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму был нанесен удар. В результате этого было уничтожено ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов.