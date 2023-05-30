Украина имеет право защищаться: в США и Британии отреагировали на атаку дронов по Москве

Столицу страны-агрессорки 30 мая ночью атаковали дроны. На это уже отреагировали представители США и Великобритании.

Несмотря на то, что Украина отметила свою непричастность к атаке, в Великобритании подчеркнули, что Украина имеет право защищать себя за пределами своих границ.

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Великобритания поддержала Украину

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил, что не будет спекулировать по теме характера атаки, но, по его мнению, Киев имеет "законное право защищать себя".

Он имеет законное право делать это в пределах своих границ, конечно, но он также имеет право проектировать силу за пределы своих границ, чтобы взорвать способность России проектировать силу в самой Украине.

– добавил он, выступая на пресс-конференции в Эстонии.

Клеверли сказал, что "легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

Что сказали США

В США отметили, что еще собирают информацию об атаке беспилотников в Москве и "в целом не поддерживают нападения внутри России". Такую позицию озвучил представитель Совета национальной безопасности в Вашингтоне.

Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои силы из Украины, вместо того, чтобы ежедневно совершать жестокие атаки на города и людей Украины.

– сказал спикер.

Атака дронов по Москве: главное