Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, операцию можно считать частично успешной.
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Против террористов все методы хороши
Катков отметил, что Москва не была целью атаки – эти дроны были нацелены на Рублевку и другие населенные пункты вдоль Рублево-Успенского шоссе. Там сконцентрировано значительное количество российской политической элиты, которая так или иначе причастна к вторжению в Украину: две резиденции Путина, имение Шойгу, вилла Золотова (руководителя Росгвардии) и тому подобное.
"Когда США боролись против Аль-Каиды, то наносили удары, в том числе по имению бен Ладена. Поскольку мы также воюем с террористами, то атаки на имущество террористов являются абсолютно законной целью", – подчеркнул военный эксперт.
Олег Катков о массированной атаке дронов на Москву: смотреть видео
Российское ПВО не справляется даже с дронами
Он также вспомнил нынешнюю атаку дрона-камикадзе на нефтеперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае, что расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Недалеко от него расположена зенитно-ракетная бригада российской армии, которая в 2020 году получила очередной "аналоговнет" Бук-М3.
Этот комплекс, по словам самих россиян, способен перехватывать любые цели. Выходит, что не способен даже сбить обычный дрон. Катков сравнил этот инцидент с атакой беспилотников на Москву.
Если какие-то обычные дроны-камикадзе прорывают наиболее мощный район ПВО в России, то что будет, когда полетят настоящие крылатые ракеты?
– заметил военный эксперт.
Что известно об атаке на Москву
- Ночью и утром 30 мая начали появляться сообщения о массированную атаку дронами-камикаде на Москву. Очевидцы и российские СМИ сообщали о поражении нескольких домов и работе ПВО.
- Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список объектов, атакованных беспилотниками. Выяснилось, что один из беспилотников был сбит возле резиденции российского президента Владимира Путина.
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил русское минобороны о том, что оно допустило атаку беспилотников.