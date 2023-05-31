Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, операцию можно считать частично успешной.

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Против террористов все методы хороши

Катков отметил, что Москва не была целью атаки – эти дроны были нацелены на Рублевку и другие населенные пункты вдоль Рублево-Успенского шоссе. Там сконцентрировано значительное количество российской политической элиты, которая так или иначе причастна к вторжению в Украину: две резиденции Путина, имение Шойгу, вилла Золотова (руководителя Росгвардии) и тому подобное.

"Когда США боролись против Аль-Каиды, то наносили удары, в том числе по имению бен Ладена. Поскольку мы также воюем с террористами, то атаки на имущество террористов являются абсолютно законной целью", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Катков о массированной атаке дронов на Москву: смотреть видео

Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к атакам беспилотников на Москву 30 мая

Российское ПВО не справляется даже с дронами

Он также вспомнил нынешнюю атаку дрона-камикадзе на нефтеперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае, что расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Недалеко от него расположена зенитно-ракетная бригада российской армии, которая в 2020 году получила очередной "аналоговнет" Бук-М3.

Этот комплекс, по словам самих россиян, способен перехватывать любые цели. Выходит, что не способен даже сбить обычный дрон. Катков сравнил этот инцидент с атакой беспилотников на Москву.

Если какие-то обычные дроны-камикадзе прорывают наиболее мощный район ПВО в России, то что будет, когда полетят настоящие крылатые ракеты?

– заметил военный эксперт.

Что известно об атаке на Москву