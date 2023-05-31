Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, операцію можна визнати частково успішною.

Дивіться також Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

Проти терористів усі методи добрі

Катков зауважив, що Москва не була ціллю атаки – ці дрони були націлені Рубльовку та інші населені пункти вздовж Рубльово-Успенського шосе. Саме там сконцентрована значна кількість російської політичної еліти, яка так чи інакше причетна до вторгнення в Україну: дві резиденції Путіна, маєток Шойгу, вілла Золотова (керівника Росгвардії) тощо.

"Коли США боролись проти Аль-Каїди, то завдавали ударів, в тому числі по маєтку бен Ладена. Оскільки ми також воюємо з терористами, то атаки на майно терористів є абсолютно законною ціллю", – наголосив військовий експерт.

Олег Катков про масовану атаку дронів на Москву: дивитись відео

Зауважимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до атак безпілотників на Москву 30 травня.

Російське ППО не справляється навіть з дронами

Він також пригадав нинішню атаку дрона-камікадзе на нафтопереробний комплекс в Краснодарському краї, який розташований за 400 кілометрів від кордону з Україною. Неподалік нього розташована зенітно-ракетна бригада російської армії, яка у 2020 році отримала черговий "аналоговнєт" Бук-М3.

Цей комплекс, за словами самих росіян, здатен перехоплювати будь-які цілі. Виходить, що не здатен навіть збити звичайний дрон. Катков порівняв цей інцидент з атакою безпілотників на Москву.

Якщо якісь звичайні дрони-камікадзе проривають найбільш потужний район ППО в Росії, то що буде, коли полетять справжні крилаті ракети?,

– зауважив військовий експерт.

Що відомо про атаку на Москву