Появились фото последствий пожара на нефтебазе в Туапсе, атакованной беспилотниками

28 февраля 2023, 17:40
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В результате пожара на нефтебазе Роснефти в Туапсе, которую атаковали беспилотники, здания получили серьезные повреждения. В сети появились первые фото разрушений.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото последствий взрыва с последующим пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе.

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На фото видно, что некоторые здания получили серьезные повреждения. При этом не зафиксировано разлива нефти или повреждения резервуаров.


Последствия пожара на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграм-канала Мой Туапсе

Разрушения на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграм-канала Мой Туапсе


На обнародованных фото не видно разлива нефти / Фото из телеграм-канала Мой Туапсе

Правоохранители подтвердили атаку беспилотников

Российские СМИ также сообщили, что в правоохранительных органах подтвердили, что нефтебазу атаковали беспилотники.

Власти Туапсе сообщили, что загорелось хозяйственное здание на территории нефтебазы.

Здания на нефтебазе в Туапсе получили значительные повреждения / Фото из телеграм-канала Мой Туапсе


Имущество на нефтебазе в Туапсе повреждено / Фото из телеграм-канала Мой Туапсе

В минобороны страны-агрессора настаивают, что беспилотники якобы принадлежат Украине и они пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Мол, им удалось помешать средствами радиолокационной борьбы и поэтому никаких разрушений нет. Однако, как видим, фото нефтебазы свидетельствуют об обратном.

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Автор: Анастасія Лукашевська