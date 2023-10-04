В Одесской области слышали взрывы: ОВА предупредила о работе ПВО

Россия в очередной раз начала атаковать юг Украины беспилотниками. В Одесской области уже прозвучало несколько взрывов.

В Одесской области были слышны взрывы. В ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны. Ранее в Воздушных силах предупреждали о движении ударных беспилотников в сторону Одесщины Черного моря.

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В Одесской области работают по вражеским беспилотникам

В 22:54 в Воздушных силах заявили, что группа ударных беспилотников двигается из Черного моря в сторону Одесской области. Также сообщили об угрозе для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:07 в Воздушных силах отметили, что враждебные цели двигаются в направлении Южное и Коблево.

Впоследствии начала появляться информация о взрывах в Одесской области. В Одесской военной обладминистрации сообщили о работе ПВО.

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Находитесь в укрытии, помните о правилах "двух стен". Движение ударных БпЛА в направлении Южное, Коблево!

– так прокомментировали ситуацию в области Силы обороны юга Украины.

Между тем, в Воздушных силах заявляют о движении уже второй группы беспилотников в направлении Одесщины из акватории Черного моря.

В 23:34 сообщили, что вторая группа БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевской области, она движется в северном направлении.

Сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине за сентябрь

В 21:11 в Воздушных силах отметили о запуске врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.

По словам президента Зеленского, только за последний месяц Россия выпустила по Украине 2151 воздушную цель:

246 ракет;

746 дронов;

1 159 управляемых авиабомб.

Как отметил глава государства, большинство воздушных атак было направлено именно на объекты гражданской инфраструктуры. Это простые дома, центры городов, школы, порты, электростанции.

Последняя атака "Шахедами": что известно

В ночь на 3 октября оккупанты запустили дроны-камикадзе на Юг и Восток. Всего – 31 враждебная цель. Кроме того, россияне выпустили и крылатую ракету "Искандер-К". ПВО работала в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

Всего было уничтожено 30 воздушных целей: 29 "Шахедов" и одна ракета. Только над Николаевской областью было сбито 16 ударных вражеских дронов.