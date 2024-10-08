Днем вражеские "Шахеды" выступают в роли разведдронов, – Коваленко

Российские войска днем используют ударные беспилотники типа "Шахед" как разведывательные дроны. Именно поэтому воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА объявляют не только ночью.

О новой тактике россиян рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Для разведки россияне запускают отдельные беспилотники.

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"Шахеды" применяют с разведывательной целью

Основные атаки "Шахедов" россияне традиционно осуществляют ночью, однако сейчас нередко встречаются случаи, когда отдельные БПЛА "наматывают круги" и днем.

Доброе утро. "Шахеды" традиционно днем выступают в роли разведдронов, внимательно,

– написал Коваленко.

Ранее Андрей Коваленко также сообщал, что Россия установила Starlink на Shahed-136. Это дает неограниченную дальность связи для БПЛА, летающего на 2000 километров и доказывает, что оккупанты используют "Шахеды" как разведдроны на дальние дистанции.

К слову, в ночь на 8 октября враг атаковал 19 ударными БПЛА из Приморско-Ахтарска в России. В Воздушных силах сообщили, что 18 беспилотников было сбито силами ПВО, а еще один ударный БПЛА вернулся в Россию.