Ночью российские регионы атаковали десятки БпЛА: что известно о последствиях

Ночь на 27 октября оказалась "тревожной" для россиян. В результате атаки беспилотников взрывы раздавались сразу в ряде российских регионов.

Об атаке дронов сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Сами россияне также публикуют кадры, на которых слышны взрывы.

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Россию атаковали беспилотники

О массированном налете беспилотников сообщили также в российском минобороны. Там заявили, что этой ночью над российскими регионами якобы было уничтожено "более 50 БПЛА".

Россияне утверждают, что всего якобы сбит 51 беспилотник: 18 беспилотников сбили над Тамбовской областью, 16 – над Белгородской областью, по 4 – над Брянской, Липецкой и Орловской областями, 3 – над Воронежской областью, еще 1 – над Курской. Еще один БпЛА якобы уничтожили над акваторией Азовского моря.

Беспилотники атаковали ряд регионов России: смотрите видео (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика)

Атаку беспилотников на Россию прокомментировал также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Россия ночью также была под атакой БпЛА. Довольно скоро у Украины будет еще больше собственных дальнобойных дронов,

– написал он.

К слову, ранее СМИ сообщили, что в Тамбовской области России вследствие атаки БпЛА вспыхнул пожар возле НПЗ. Речь идет о селе Новомикольское, где расположен и Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.