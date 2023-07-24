"Громкий звук был, семья проснулась": в Москве жалуются из-за атаки дронов

Жители Москвы рассказали о ночных взрывах: первые минуты после падения дронов и их ощущения. Они пожаловались, что звук был громкий, похожий на гром. Итак, с 4 утра они потеряли сон.

Своими впечатлениями москвичи поделились с российскими пропагандистами. Один из них рассказал, что звук взрыва услышал в 3:40, тогда проснулась его семья.

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Я не спал, в 3:40 раздался громкий звук такого взрыва, в окно услышал. Моя семья проснулась, стали спрашивать, что, как, я вышел на улицу, ничего видно не было, все перекрыто, проезд закрыт, здесь такие машины спецслужбы, скорой помощи, пожарной,

– рассказал мужчина.

Москвичи паникуют, безопасно ли оставаться в России

Очевидцы рассказали, что сначала приняли взрыв за гром, однако необычный дым над Москвой убеждал в противоположном.

"Первая мысль, что это гром, выхожу на балкон, смотрю – вздымается сизый дым, очень своеобразный, он не грибом поднимался, а таким столбом, наверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. И ветер сносил его в сторону реки, на парк Горького.

Последствия падения дронов в Москве / Фото росСМИ

Витрины выбило насквозь

Мужчина говорит, что приехал на место происшествия, когда там уже все было окружено. И картина, которую он увидел, его испугала, потому что повсюду были выбиты окна.

"Обгоревшее дерево стоит, разбита крыша и там витрины окна выбиты, на седьмом этаже стекло разбито. На третьем, на втором разбито, то есть в жилых домах стекло разбито, но не так сильно. А вот большие витрины, где площадь больше метра, их выбило насквозь".

, осознают ли россияне, что война в конце концов пришла и в их дома. То, что уже больше года чувствует каждый украинец – теперь будут чувствовать и россияне. Однако то, что пережил до сих пор проживает украинский народ несравнимо с этим низменным испугом россиян от "жужжания" дронов.

На улице, где упали дроны, в домах выбило стекла / Фото росСМИ​

Кратко о последствиях падения дронов в Москве

Пропагандисты сообщили, что было попадание беспилотников в два нежилых здания: