Хлопок в Туапсе, закрытое небо в Петербурге: все, что известно об "атаке беспилотников" в России

В России 28 февраля оказалось особенно тревожным. В частности, раздавались взрывы на нефтебазе в Краснодарском крае, а над Санкт-Петербургом даже закрыли воздушное пространство.

Россияне рассказывали об атаке беспилотников. Далее 24 Канал собрал все, что известно об этих инцидентах.

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Пожар на нефтебазе в Туапсе

В российском городе Туапсе, что в Краснодарском крае, ночью вспыхнул масштабный пожар. Горела территория нефтяного завода. Оккупанты заявили о "хлопках", говорили, якобы нефтебазу атаковали 2 беспилотника. По традиции россияне увидели в этом "украинский след".

Оккупанты убеждали, что нефтяные резервуары пламя не задело и пострадавших нет. Впоследствии в сети появилось видео вспышек и "хлопка".

Видео пожара в Туапсе

Также в сети обнародовали фото, на которых видно, что нефтебаза пострадала.

Закрытое небо Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге утром ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. Закрыли местный аэропорт "Пулково" и начали разворачивать все самолеты.

Утверждали, что якобы неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга. Суда кружили вокруг города или возвращались в Москву.

Правда, продолжалось такое чудо недолго – через час появилась информация, что аэропорт открыли, а самолеты продолжили курс. Никаких разъяснений не было.

Сбитый беспилотник в Адыгее

Еще один случай произошел в российской республике Адыгея. Там заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.

Рассказывали, якобы оба беспилотника потеряли управление и отклонились от курса. Один якобы упал в поле, второй – отклонился от траектории и не повредил объект, который атаковал. Обнародовали фотографии. Правда, никаких доказательств, что здесь причастна Украина – не было.



Элементы упавшего объекта в Адыгее / Фото российских СМИ

"Беспилотники" в Белгороде

Российские власти сообщили, якобы 3 беспилотника упали в Белгороде. Губернатор Гладков утверждал, что люди ранения не получили, однако в городе есть незначительные разрушения,

В телеграм-каналах вообще утверждали, что БпЛА залетел в одну из квартир, а жителей эвакуировали. Сообщалось, что жителям сел Новая Таволжанка и Устинка Белгородского района поступали смс об обстрелах.

Воздушная тревога в России

На фоне такого утра в российских городах закричала сирена. Так хакеры "объявили воздушную тревогу" на российских радиостанциях и ТВ. Сообщалось об угрозе удара.

Такое музыкальное сопровождение услышали жители Белгородской и Московской областей.

К слову, "тревога" была в России и утром 22 февраля. Эфир ряда радиостанций страны-агрессора прервало такое уведомление.