Погиб 45-летний житель Тернополя, его жена получила тяжелые ранения, – ОВА

В ночь на 2 декабря российские войска совершили атаку на Тернополь, запустив беспилотник "Герань" по жилому дому. В результате удара погиб 45-летний мужчина, его жена получила тяжелые ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг председателя Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.

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Он подтвердил, что на месте происшествия были найдены обломки вражеского дрона "Герань". И отметил, что обстрел не имел военной или критической цели, поскольку в районе отсутствует соответствующая инфраструктура.

Жена погибшего – тяжело ранена

"Было попадание БпЛА, это Герань в жилой дом. Есть один погибший, 45-летний житель Тернополя. Ранены 4 жителя дома", – сообщил Вячеслав Негода.

Руководитель ОВА также уточнил, что среди раненых – жена погибшего. Женщина, получила тяжелые ожоги.

Важно! Согласно последним данным, российская атака по Тернополю в ночь на 2 декабря унесла жизнь одного человека, 4 получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.