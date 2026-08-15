Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в ряде областей объявлена тревога: где сейчас летят ракеты

Российские оккупанты в очередной раз проводят атаку на территорию Украины с помощью беспилотников. В ряде регионов уже объявлена воздушная тревога.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские ракеты.

Куда летят российские дроны?

В каких областях была объявлена воздушная тревога: смотрите на карте