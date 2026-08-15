Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в ряде областей объявлена тревога: где сейчас летят ракеты
Российские оккупанты в очередной раз проводят атаку на территорию Украины с помощью беспилотников. В ряде регионов уже объявлена воздушная тревога.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские ракеты.
Куда летят российские дроны?
В каких областях была объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Ударные БПЛА в районе Очакова с Черного моря. Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Домановки, курс – северо-западный. БПЛА над Веселиновым с юга. Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Березанки, курс – северный.
Ударные БПЛА в районе Очакова с Черного моря.
Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Домановки, курс – северо-западный.
БПЛА над Веселиновым с юга.
Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Березанки, курс – северный.