В результате российской атаки на одном из объектов Ивано-Франковской области вспыхнул пожар

Утром в четверг, 15 мая, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В результате вражеского удара на одном из объектов Ивано-Франковской области вспыхнул пожар

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на Ивано-Франковскую область

Утром 15 мая в Ивано-Франковской области в результате очередной воздушной атаки России возник пожар на одном из объектов.

К счастью, спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар на Ивано-Франковщине / Фото: ГСЧС Украины

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, с полуночи 15 мая российские войска атаковали 110 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области.

Первые взрывы прогремели в Ивано-Франковске около 5:20. Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что работает ПВО. В 5:32, 5:47 и 5:52 в регионе слышали повторные взрывы.