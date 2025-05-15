Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Івано-Франківщину

Зранку 15 травня в Івано-Франківській області внаслідок чергової повітряної атаки Росії виникла пожежа на одному з об'єктів.

На щастя, рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати пожежу. За даними ДСНС, постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу на Івано-Франківщині / Фото: ДСНС України

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, з опівночі 15 травня російські війська атакували 110 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.

Перші вибухи пролунали в Івано-Франківську близько 5:20. Згодом мер міста Руслан Марцінків повідомив, що працює ППО. О 5:32, 5:47 та 5:52 в регіоні чули повторні вибухи.