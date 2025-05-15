Цивільна інфраструктура не постраждала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Руслана Марцінківа.
За попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає. "Дякуємо ППО", – написав міський голова.
У ніч проти 15 травня росіяни атакували Івано-Франківськ та область дронами типу "Шахед".
Цивільна інфраструктура не постраждала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Руслана Марцінківа.
За попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає. "Дякуємо ППО", – написав міський голова.