Цивільна інфраструктура не постраждала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Руслана Марцінківа.

За попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає. "Дякуємо ППО", – написав міський голова.