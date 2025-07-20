Под основным ударом – Запорожье: ночью Россия запустила почти 60 дронов

В ночь на 20 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под основным ударом на этот раз оказалось Запорожье и прифронтовые территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько беспилотников сбили силы ПВО?

Этой ночью россияне атаковали 57 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Под вражеским ударом оказалось Запорожье, а также прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Еще семь беспилотников были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Всего было зафиксировано попадание 32 дронов в 10 различных локациях. Кроме того, в шести населенных пунктах зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что вражеская атака продолжается: сейчас новая волна "Шахедов" направляется с северо-восточного направления.

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Напомним, этой ночью громко было в частности в Запорожской области. В результате российской атаки там повреждены несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Также на местах ударов вспыхнули пожары.