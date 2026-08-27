Большинство летело в сторону Киева: в течение дня Россия запустила более 140 БПЛА

В течение дня 27 августа противник запустил по территории Украины около 140 ударных беспилотников, большинство из которых были реактивными. Основным направлением вражеского удара стали Киевская область и столица.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

В течение дня 27 августа, в период с 07:00 до 19:00, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, запустив около 140 ударных беспилотников. Более 100 из задействованных дронов были реактивного типа. Подавляющее большинство этих БПЛА оккупанты направили в сторону столицы Украины.

По предварительной информации военных, силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокий результат, сбив и подавив около 120 вражеских ударных БПЛА. Несмотря на эффективную работу защитников неба, угроза с воздуха сохраняется.

По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве страны все еще находилось более 10 реактивных ударных беспилотников. Граждан призывают сохранять бдительность и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Отметим, в Киеве во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Известно, что в столице работала ПВО. К сожалению, в Подольском районе в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом, на месте работают экстренные службы и спасатели, которые тушат возгорание на кровле. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия совершила атаку по Украине, применив 258 ударных беспилотников, две ракеты "Оникс" и баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО уничтожили или подавили 233 вражеских цели, в том числе одну "Оникс", семь баллистических ракет и 222 дрона. К сожалению, зафиксировали попадание на 15 объектах и ​​падение обломков на 11, основными направлениями удара стали Одесская область, Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина и Запорожье.

В результате ночного террора в Киеве есть падение обломков и повреждение гражданской инфраструктуры. В Шевченковском районе пострадали два учебных заведения и медучреждения, в Оболонском и Подольском районах обломки упали возле жилых домов, детсада, парковой зоны и других объектов. В Голосеевском районе загорелся автомобиль, а в Печерском повреждено здание спорткомплекса и произошло возгорание травы. Всего в результате атаки пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы.

Кроме того, российские войска более семи часов атаковали Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками, нанося удары по гражданским и логистическим объектам. В результате обстрела пострадали три человека, которые находились в состоянии средней тяжести, а также получили повреждения Черноморский колледж и элеватор.