Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Протягом дня 27 серпня, у період із 07:00 до 19:00, російські війська здійснили масований удар по території України, випустивши близько 140 ударних безпілотників. Понад 100 із застосованих дронів були реактивного типу. Переважну більшість цих БпЛА окупанти спрямували в напрямку столиці України.

За попередньою інформацією військових, сили протиповітряної оборони продемонстрували високий результат, збивши та подавивши близько 120 ворожих ударних БпЛА. Попри ефективну роботу захисників неба, загроза з повітря триває.

Станом на 19:00 у повітряному просторі країни все ще залишалося понад 10 реактивних ударних безпілотників. Громадян закликають зберігати пильність та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зазначимо, у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Відомо, що у столиці працювала ППО. На жаль, у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, на місці працюють екстрені служби та рятувальники, які гасять займання на покрівлі. Інформацію про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія здійснила атаку по Україні, застосувавши 258 ударних безпілотників, дві ракети "Онікс" та балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО знищили або подавили 233 ворожі цілі, зокрема одну "Онікс", сім балістичних ракет і 222 дрони. На жаль, зафіксували влучання на 15 об'єктах та падіння уламків на 11, основними напрямками удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Внаслідок нічного терору у Києві є падіння уламків і пошкодження цивільної інфраструктури. У Шевченківському районі постраждали два навчальні заклади та медзаклад, в Оболонському й Подільському районах уламки впали біля житлових будинків, дитсадка, паркової зони та інших об'єктів. У Голосіївському районі загорівся автомобіль, а в Печерському пошкоджено будівлю спорткомплексу та сталося займання трави. Загалом унаслідок атаки постраждали четверо людей, двоє з них були госпіталізовані.

Крім того, російські війська понад сім годин атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками, завдаючи ударів по цивільних і логістичних об'єктах. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей, які перебували у стані середньої тяжкості, а також зазнали пошкоджень Чорноморський коледж та елеватор.